Am Freitagabend gegen 19.25 Uhr wurde der Polizei in Germersheim ein Schlangenlinien fahrender Wagen der Marke Hyundai gemeldet, der die Bundesstraße 272 in Richtung Zeiskam befuhr und dabei eine Verkehrsinsel und ein Straßenschild beschädigte. Der Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bellheim wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Dem 61-jährigem Fahrer wurde laut Polizeibericht auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.