Als Romantiker würde sich Atze Stettin nicht bezeichnen. Der 19-Jährige hat aber ein Faible für die Adventszeit, für vorweihnachtliches Leuchten. Kritik wegen des Stromverbrauchs kontert er.

Die Leidenschaft für Lichterketten und strahlende Weihnachtsdeko lebt er seit gut neun Jahren auf dem Balkon der Wohnung in der Faustinastraße aus, in der er mit seinen Eltern lebt. Dabei hilft dem jungen Mann sein Hobby, denn Atze würde gerne Elektriker lernen und als Veranstaltungstechniker arbeiten. Da er bisher keinen richtigen Schulabschluss habe, erklärt er bedauernd, ist die Suche nach einem Ausbildungsplatz extrem schwer. Also habe er sich schon selbst superviel beigebracht. „Mit Strom, elektrischen Dingen, da kennt sich Atze total aus“, bestätigt sein Vater, der ebenfalls Atze mit Vornamen heißt. So wundert es die Familie, drei Söhne sind bereits ausgezogen, nicht, dass der Jüngste jeden November ins Dekorationsfieber kommt.

„Ich habe auf unserem Balkon im ersten Obergeschoß mindestens 300 Meter Kabel mit Lichterketten angebracht, dazu einige Figuren und leuchtende Sterne“, erzählt Atze Stettin. Er sei froh, dass die Wohnung einen großen Balkon zur Straße habe und von vielen gesehen werden kann, die unten vorbeikommen. Und er schätzt, dass es mindestens 6000 LED-Lämpchen sind, die jeden Abend bis 30. Dezember Vorfreude auf Weihnachten machen sollen. Seine Mutter, Marion Stettin, habe ihm bim Anbringen ein wenig geholfen, aber das Gros schaffte er alleine. Es mussten einige Kisten aus dem Keller nach oben geholt werden.

Aus der eigenen Tasche

Damit keine Stromleitung überlastet werde oder Sicherungen rausfliegen, stehen auf dem Balkon „drei Baustromverteilerkästen mit jeweils 16 Ampere“. Da er selbst die Stromkosten wegen der gestiegenen Preise bezahle, hat er einen Stromzähler eingebaut, um mit seinen Eltern abrechnen zu können – dazu nickt sein Vater deutlich. „Ich denke es kommen zwischen 20 und 30 Euro zusammen.“

Der junge Mann findet es schade, dass seine Dekoration nicht allen gefällt, er bekam schon kritische Kommentare in Bezug auf den Stromverbrauch zu hören. „Nach den Jahren mit der Pandemie ist es doch aber schön, endlich wieder mehr Weihnachten feiern zu können“, meint er. „Ich selbst genieße meine Beleuchtung oft, indem ich mich mit Kopfhörern gegenüber auf den Gehweg stelle, Weihnachtslieder höre und mich einfach über das Leuchten freue.“ Wenn er dabei mit vorbeikommenden Menschen ins Gespräch kommt, sei das besonders schön.