Mit etwas mehr als 3500 verkauften Ostereiern kann der CDU Stadtverband „an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen,“ zieht Thorsten Rheude, Bilanz. Wie in den vergangenen beiden Jahren wurde n die Eier nur nach Vorbestellung abgegeben. Das habe sich bewährt. „Die Tage mit Eiersalat für die Organisatoren halten sich so eindeutig in Grenzen. Das Geld, rund 600 Euro, sind für einen Kindernotarztwagen bestimmt.