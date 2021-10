60 Meter durch Gestrüpp legte ein Ford bei einem Unfall auf der Südtangente am Montagnachmittag zurück, bevor ihn eine Baumwurzel stoppte. Vorausgegangen war ein Ausweichmanöver, teilt die Polizei mit. Der Ford-Fahrer wurde nicht verletzt. Der 25-jährige Mann fuhr gegen 15 .45 Uhr mit seinem Ford auf der Südtangente von der Pfalz kommend in Richtung Karlsruhe. Ungefähr auf Höhe der Pferderennbahn Knielingen scherte vor ihm ein schwarzer SUV ein. Der 25-Jährige musste stark abbremsen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto schanzte über eine abgesenkte Schutzplanke und flog anschließend noch ungefähr 60 Meter weit durch Gebüsch. Eine große Baumwurzel stoppte den Flug. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Schutzplanke und ein Leitpfosten wurden ebenfalls beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Es kam zu keiner Berührung zwischen dem SUV und dem Ford. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese können sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721 944-840, in Verbindung setzen.