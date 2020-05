Eine spektakuläre Verfolgungsfahrt ereignete sich am späten Mittwochabend auf der A5: Ein alkoholisierter Autofahrer ist vor der Polizei geflohen – und war dabei nur mit drei Reifen unterwegs. Nach einer Kollision mit einem Streifenwagen wurde der 60-Jährige festgenommen.

Gegen 22.10 Uhr war der 60-Jährige mit seinem BMW zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord und der Anschlussstelle Bruchsal in nördlicher Richtung unterwegs, teilt die Polizei mit. In Höhe des Parkplatzes „Höfenschlag“ verließ er die Autobahn, beschädigte im Zufahrtsbereich an einem Randstein seine Reifen und kollidierte mit einem geparkten Sattelzug. Trotzdem setzte der Rentner seine Fahrt fort. Nach zirka einem Kilometer verlor das Fahrzeug laut Polizei die komplette Bereifung vorne rechts und der Mann fuhr auf der Felge weiter. Ein Streifenwagen entdeckte den Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war, in Höhe der Anschlussstelle Kronau und forderte ihn mit Blaulicht und Schriftzug auf, sein Fahrzeug anzuhalten.

Felge schlägt Funken

Der Flüchtige habe allerdings nicht reagiert und sei „mit starkem Funkenflug auf der blanken Felge“ in Richtung Walldorfer Kreuz weiter gefahren. Als der Mann versuchte, auf die Autobahn 6 zu wechseln, kam es auf der Einfädelungsspur zu einer Kollision mit dem Streifenwagen: Als die Polizisten eine Auffahrt auf die A6 verhindern wollten, habe der 60-Jährige das Fahrzeug nach links gezogen, wodurch es zu dem seitlichen Zusammenstoß gekommen sei und die Verfolgungsfahrt endet.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 60-Jährigen einen Wert von 1,6 Promille. Er musste die Polizisten auf das Revier begleiten.