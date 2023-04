Gleich gegen mehrere Spielregeln auf einmal hat ein 59-Jähriger in Rheinzabern am Donnerstag verstoßen. Wie die Polizei meldet, versuchte der Mann gegen 15.30 Uhr über seine demenzkranke Mutter an Geld zu gelangen. Zu diesem Zweck hatte er die Seniorin in die ortsansässige Bank bewegt und wollte dort eine Überweisung von ihrem Konto vornehmen.

Einer aufmerksamen Bankangestellten kam die Sache seltsam vor. Sie verhinderte das Vorhaben und alarmierte die Polizei. Tatsächlich liegt laut Polizeibericht gegen den 59-Jährigen eine Gewaltschutzverfügung vor, welche besagt, dass er sich seiner Mutter nicht nähern darf. Die hinzugerufene Polizei forderte den Mann auf sich von seiner Mutter zu entfernen. Im Zuge des Einsatzes beleidigte der 59-jährige auch noch die eingesetzten Beamten mehrfach, weshalb er jetzt mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.