Die Polizei wurde am Samstag kurz nach 4 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zum Kronenplatz gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung wurde einem deutlich alkoholisierten 58-Jährigen ein Platzverweis erteilt, den er nicht befolgte. Auch die Androhung einer Ingewahrsamnahme ignorierte er, teilt die Polizei mit. Plötzlich griff er mit einer Hand nach der Schutzweste des Beamten und mit der anderen Hand an dessen Hals und begann ihn zu würgen. Daraufhin wurde ein Diensthund eingesetzt, der den 58-Jährigen zweimal biss. Davon scheinbar unbeeindruckt ließ er nicht von dem Beamten ab. Erst nach zwei Faustschlägen konnte er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Der Beamte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der 58-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.