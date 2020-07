Ein langsam in Schlangenlinien fahrendes Auto zwischen Freisbach und Weingarten meldete eine Zeugin am Dienstag gegen 23.20 Uhr. In Weingarten stoppte die Polizei das Auto und kontrollierte die 58-jährige Fahrerin. Da die Frau nach Alkohol roch, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten. Das Ergebnis: 1,97 Promille. Der Fahrerin wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Einen Führerschein hatte sie nicht mehr, weil sie diesen nach einer Trunkenheitsfahrt im Jahr 2019 abgeben musste. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr ist eingeleitet.