Am Freitagnachmittag wurde eine 57-jährige Frau auf einem Parkplatz in Karlsdorf-Neuthard mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der mutmaßliche Täter in der Nacht auf Samstag festgenommen. Intensive Ermittlungen führten die Polizei demnach auf die Spur eines 28-Jährigen. Nachdem die Identität des Tatverdächtigen ermittelt war, konnte er in seiner Wohnung in Karldorf-Neuthard widerstandslos festgenommen werden. Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch nicht eindeutig bekannt. Da Anhaltspunkte für eine mögliche Schuldunfähigkeit bestehen, wurde der Mann zunächst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die verletzte Frau konnte das Krankenhaus bereits am Freitagabend verlassen.