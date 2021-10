Drei Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der B36 ereignete. Laut Polizeimeldung fuhr ein 54 Jahre alter Alfa-Romeo-Fahrer gegen 5.10 auf der B36 in Richtung Mannheim. In Höhe der Ausfahrt Forschungszentrum wollte er die Bundesstraße verlassen, reagierte jedoch zu spät und verpasste die Ausfahrt. In der Folge fuhr er über den dortigen Grünstreifen, prallte letztendlich gegen einen Baum und kam querstehend und unbeleuchtet auf der Abfahrt zum Stehen. Eine nachfolgende 43-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte die Situation und leistete dem 54-Jährigen Erste Hilfe. Weitere Helfer begannen die Unfallstelle mittels Warndreieck und Warnblinkanlage zusätzlich zu sichern. Dies erkannte ein 56-jähriger Autofahrer aber offensichtlich nicht und prallte gegen den querstehenden Alfa-Romeo. Dabei wurde die 43-jährige Ersthelferin erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau sowie der Fahrer des Alfa-Romeos verletzt und mussten stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Der 56-jährige Unfallverursacher selbst wurde beim Aufprall leicht verletzt.