Ein 56-jähriger Motorradfahrer kollidierte am Samstagnachmittag mit einem geparkten Pkw und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er am Tag darauf im Krankenhaus verstarb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 56-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Fritz-Haber-Straße in Richtung Norden, berichtet die Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache kam er etwa auf Höhe der Einmündung der Lotzbeckstraße wohl ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer nach links von der Fahrbahn und prallte dort mit einem in einer Parkbucht abgestellten Opel zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Kraftradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen