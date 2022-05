Eine 55-jährige Autofahrerin hat vermutlich aufgrund ihres Alkoholkonsums in Bellheim in der Postgrabenstraße die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die Frau kam am Samstag um 18.16 Uhr von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei geparkte Pkw sowie die Bepflanzung des Parkstreifens. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht im Gesicht verletzt. Sie wurde in einem Krankenhaus versorgt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr laut Polizei einen Wert von 2,96 Promille. Die Autofahrerin muss mit einem Strafverfahren rechnen.