Durch das Einatmen von Rauchgasen wurde eine 55-Jährige am Donnerstagnachmittag bei einem Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt.

Gegen 14 Uhr hatten Zeugen einen Brand im 2. Oberschoss eines Hauses in der Augartenstraße gemeldet. Zunächst hieß es, dass zwei Personen im Gebäude als vermisst gelten. Daraufhin forderte die Feuerwehr weitere Kräfte an. Die Brandbekämpfung wurde über die Drehleiter begonnen, parallel retteten zwei Trupps unter Atemschutz die 55-Jährige aus der Brandwohnung. Weitere Trupps kontrollierten die darüber liegenden Wohnungen, Treppenhäuser und angrenzende Nachbargebäude. Später stellte sich heraus dass die zweite vermisste Person nicht zu Hause war. Die 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Nach den ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Sachschaden auf zirka 20.000 Euro belaufen.