Gleich mehrere Strafverfahren erwarten einen 54-Jährigen, der ohne Führerschein mit einem Auto einen Unfall verursacht hat. Ein außergewöhnlicher Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagnachmittag auf der L553. Ein 28-jähriger Autofahrer überholte zunächst einen vor ihm fahrenden Wagen. Der Fahrer wollte sich dies offenbar nicht gefallen lassen und fuhr mehrfach sehr dicht auf das nun vor ihm fahrenden Auto auf. Im Anschluss überholte er den vor ihm fahrenden Wagen wieder und bremste am Ortseingang von Leimersheim unvermittelt stark ab, so dass der 28-jährige Autofahrer nicht mehr bremsen konnte und es zum Unfall kam. Vor Ort entwickelte sich zwischen den beiden Autofahrern eine handfeste Auseinandersetzung. Als sich ein Zeuge einmischte, flüchtete der 54-jährige Unfallverursacher. Bei der polizeilichen Ermittlungen konnte seine Identität schnell geklärt werden.