Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 5325 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 23.286 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Das teilt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung mit. Seit Donnerstag wurden 430 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 190 seit Beginn der Pandemie (Stand 25. Februar, 12.30 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt am Freitagmittag mit 1421,6 an. Am Vortag lag die Inzidenz bei 1329.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 1440 Infizierte seit Beginn der Pandemie/338 aktuell infizierte Personen/1079 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 3199/728/2458/13

VG Kandel: 2324/578/1733/13

VG Jockgrim: 2779/726/2022/31

VG Rülzheim: 2490/623/1851/16

VG Bellheim: 2508/639/1833/36

Germersheim: 5315/1042/4245/28

VG Lingenfeld: 3231/651/2550/30

Kreis GER: 23286/5325/17771/190.