Insgesamt 53 Verstöße gegen die Rettungsgasse wurden am Montagmittag auf der A5 in Höhe Karlsdorf-Neuthard nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten festgestellt. Wie sie mitteilt, stellte die Verkehrspolizei bei ihrer Kontrolle 23 Autos, 21 Sattelzüge, acht Lastwagen und ein Wohnmobil fest, die mehr oder weniger die Rettungsgasse behinderten. Zusätzlich wurden zwei Handyverstöße registriert. Verstöße werden erheblich sanktioniert: Die Bußgeldtabelle beginnt in solchen Fällen bei 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.