Die Polizei Karlsruhe und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) haben am Montag in der Fächerstadt eine Schwerpunktkontrolle zur Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) durchgeführt. Die Kontrollen konzentrierten sich vor allem auf die Fußgängerzone im Innenstadtbereich inklusive den Haltestellen-Bereichen. Rund ein Dutzend Polizeibeamte waren im Einsatz.

Die Polizei zieht eine positive Bilanz: Insgesamt kontrollierten die Beamten rund 2160 Personen. Dabei wurden 52 Verstöße gegen die Maskentragepflicht festgestellt, von denen neun zur Anzeige gebracht wurden. Darüber hinaus wurden in 38 Fällen Ermittlungsverfahren wegen „Erschleichens von Leistungen“ eingeleitet. Gegen drei Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.

Kontrollen gehen weiter

„Wir führen diese Kontrollen mit hohem Personaleinsatz nun schon seit einigen Wochen durch“, erklärt die Karlsruher Polizeipräsidentin Caren Denner. „Auch wenn sich der Großteil der Bevölkerung vorbildlich an die Maskenpflicht hält, ist einigen Bürgern der Ernst der Lage leider immer noch nicht bewusst.“ Der KVV unterstützte die Polizei bei der vierstündigen Kontrolle mit Fahrausweisprüfern und legte den Fokus dabei auf die Stadt- und Trambahnen auf den Streckenabschnitten zwischen Durlacher Tor, Europaplatz und Hauptbahnhof. Die allermeisten Fahrgäste verhielten sich verantwortungsvoll und tragen eine Maske, so so KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon. „Wir wollten mit dieser Kontrollaktion aber die fünf Prozent der Fahrgäste sensibilisieren, die leider nicht konsequent die Maskenpflicht befolgen.“

Seit dem 27. April besteht im ÖPNV in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht. Seit dem 23. Oktober ahndet der KVV Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen mit einer Strafe von bis zu 100 Euro. In den kommenden Tagen sollen die Kontrollen fortgesetzt werde, teilen Polizei und KVV mit. Die Kontrolle am Montag war Teil einer deutschlandweiten Aktionswoche, bei der Polizei und Ordnungsbehörden die Einhaltung der Maskenpflicht an belebten Orten und im öffentlichen Raum kontrollieren.

