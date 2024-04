Bei einer feierlichen Veranstaltung in der Dampfnudel wurde der Abiturjahrgang der Integrierten Gesamtschule (IGS) verabschiedet. 52 Absolventen erhielten ihr Zeugnis.

Fünf der insgesamt 52 Abiturientinnen und Abiturienten, die ihr Zeugnis erhielten, hatten eine 1 vor dem Komma. Der Förderpreis des Landrats ging an Nina Klein, Clara Weidethaler, Jeanette Knoll, Felicitas Rheude, Amelie Bloch und Anna Grothues. Den Preis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule erhielt Rebecca Lavant. Der Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft für herausragende Leistungen im Fach Deutsch ging an Nina Klein. Darüber hinaus wurden mit Preisen für besondere Leistungen in einzelnen Fächern geehrt: Oliwia Bembenek (Preis des Fördervereins IGS), Rahma Arsalan (Biologie), Cedrik Huschke (Chemie), Nina Klein und Amelie Block (Englisch), Dominic Tausch (Geschichte), Oskar Sinn und Julian Ganz (Informatik), Nina Klein (Kunst), Clara Weidenthaler (Latein), Felicitas Rheude und Clara Weidenthaler (Mathematik), Dominic Tausch (Musik), Igor Maier und Dominic Tausch (Physik), Nina Klein (Sozialkunde). Moderiert wurde die Feier von den Stammkurslehrerinnen und Stammkurslehrern des Jahrgangs. Musikalisch gestaltet wurde der Abend von Absolvent Dominic Tausch und Till Zöller, Schüler der 12. Stufe.