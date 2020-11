51 neue Infektionen gegenüber dem Vortag meldet das Gesundheitsamt am Freitagnachmittag. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 487 bestätigte positive Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 1139 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Innerhalb einer Woche (seit vergangenen Freitag) gab es 221 neue Infektionen.

Neue positive Corona-Fälle gibt es auch in Schulen und Kitas. An der IGS Wörth gibt es einen positiven Fall. Die Ermittlungen des Gesundheitsamt dauern an. Ebenso an der Nardini-Schule in Germersheim. Mehrere Fälle in unterschiedlichen Jahrgangsstufen gibt es an der IGS Rülzheim. Einen positiven Fall gibt es auch an der IGS Rheinzabern. An beiden Schulen sind die Kontaktpersonen in Quarantäne. Auch der Friedenskindergarten Wörth und der katholische Kindergarten St. Josef in Bellheim sind betroffen: In beiden Kitas ist jeweils eine Gruppe in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt weist auch darauf hin, dass bei Fällen in Schulen oder Kitas nicht zwingend die gesamte Einrichtung geschlossen werden muss bzw. nicht zwingend ganze Gruppen oder Kitas getestet oder in Quarantäne geschickt werden.

Die Zahlen in den Gemeinden:

Verbandsgemeinde Hagenbach: 107 Infizierte seit Beginn der Pandemie/35 aktuelle Infizierte/69 gesundete Personen/3 Verstorbene

Stadt Wörth: 176/69/105/2

VG Kandel: 88/36/51/1

VG Jockgrim: 118/51/66/1

VG Rülzheim: 101/56/44/1

VG Bellheim: 161/90/65/6

Stadt Germersheim: 240/105/133/2

VG Lingenfeld: 148/45/103/0