Hochwasser-Übung der Feuerwehren mit aufgeweichten Deichen und Sickerstellen. Die Gefahrenstelle liegt bei Leimersheim.

Diesmal ist es nur ein angenommenes Szenario: Das Rheinhochwasser steigt, die Deiche weichen auf, Sickerstellen tun sich auf. „Wenn der Rheinpegel in Wirklichkeit steigt, sind sehr schnell Deichwachen der Feuerwehren draußen und haben mögliche Schadstellen im Deich und der Umgebung im Blick. Wir wissen um die Gefahren und sind vorbereitet, schnell und effektiv zu reagieren. Und gerade weil wir wissen, was Rheinhochwasser bedeuten kann, ist es für uns wichtig, immer wieder verschiedene Szenarien zu üben“, berichtete Mike Schönlaub, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landeskreises Germersheim am Rande der Übung.

Einfach nur stapeln reicht nicht

5.000 Sandsäcke wurden am Samstag Vormittag verbaut. Sandsack für Sandsack wurde durch die Hände gereicht und schließlich fachmännisch entlang des Rheindeichs bei Leimersheim gestapelt. „Unsere Feuerwehrkräfte haben den Deich erhöht und Sickerstellen abgedichtet. Einfach drauflegen reicht da nicht, es gibt bestimmte Lege- und Stapeltechniken, die hier von Hendrik Össwein vom Technischen Hilfswerk erklärt und angeleitet wurden“, so der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU), der am Übungsort war.

Säcke noch vom echten Hochwasser gefüllt

Geübt haben Feuerwehren aus allen Verbandsgemeinden und Städten des Landkreises, insgesamt circa 100 Leute. Das Übungsmaterial dafür stand schon bereit: Verbaut wurde die 5.000 Sandsäcke, die Angehörige des Katastrophenschutzes und viele freiwillige Helfer bereits im Juli während des Rheinhochwasser im Kieswerk Pfadt bei Leimersheim gefüllt hatten. „Im Sommer war die Situation am Rhein kritisch. Wir mussten uns auf mögliche Schäden im Deich einstellen. Zum Glück kam es nicht dazu, sodass wir die Säcke heute für die Übung verwenden konnten“, so Schönlaub.