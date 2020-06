Wegen einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen ermittelt derzeit die Polizeiinspektion Germersheim. Bei den Taten, welche sich in der Zeit vom 3. März bis zum 3. Juni ereigneten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Die Fahrzeuge waren jeweils im Bereich der Bushaltestelle „Firma Lehr“, Obere Hauptstraße geparkt. Der bislang unbekannte Täter hatte die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.