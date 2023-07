Seit 2016 versucht die türkisch-islamische Gemeinde in Germersheim (Ditib) an ihrem jetzigen Standort in der Hans-Sachs-Straße eine große moderne Mosche zu bauen. Bereits dreimal haben Gerichte die Baugenehmigung versagt. Am Samstag hat die Gemeinde zu einer Veranstaltung mit Kundgebung eingeladen – etwa 500 türkischstämmige Muslime waren der Einladung gefolgt. Angemeldet hatte der Ditib Ortsverein rund 1000 Teilnehmer. Frauen, Männer und Kinder, teils im Kinderwagen sitzend, liefen mit Transparenten von der bisherigen Moschee zum Paradeplatz und skandierten lautstark ihr Bekenntnis zu ihrem Glauben. Ein großes Polizeiaufgebot begleitete den Demonstrationszug – der von Germersheimer Bürgern kaum Beachtung fand. Etwas mehr Zaungäste gab es bei der Abschlusskundgebung auf dem Paradeplatz durch das nahe Einkaufszentrum. Dort forderte Hayrettin Günes, der Vorsitzende des Ditib-Ortsvereins, Bürgermeister Marcus Schaile und Landrat Fritz Brechtel dazu auf, ihren Worten Taten folgen zu lassen, um zu zeigen, dass die türkische Gemeinde Teil der Gesellschaft ist. Sie sollen sich für den Bau der neuen Moschee einsetzen und nicht weiter blockieren. Dafür erntete Günes von seinen Zuhörern viel Applaus und es gab wieder „Allah ist groß“-Rufe. Danach löste sich die Versammlung friedlich auf.