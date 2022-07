Fahnen an Häusern sollen auf den ganz besonderen Tag in Kuhardt hinweisen, der inzwischen seit 500 Jahren gefeiert wird: der St. Anna-Tag. Mit einem Freiluftgottesdienst und einer traditionellen Prozession durch die Gemeinde wird das Patronatsfest zur hl. Mutter Anna gefeiert. Die Statue der Heiligen Anna, die normalerweise in der Kirche ihren Standort hat, wird von den Vätern der Erstkommunionkinder bei der Prozession durch den Ort getragen. Mit einem gemeinsamen Gemeindefest endet der Festtag, der laut Gemeindechronik erstmals 1522 gefeiert wurde.