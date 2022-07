Die katholische Kirchengemeinde feiert traditionell den Namenstag ihrer Schutzpatronin. Am kommenden Sonntag, 31. Juli, wird das Hochfest der Hl. Mutter Anna wieder gefeiert. Seit dem Jahre 1522, also seit 500 Jahren, wird in Kuhardt der Namenstag der Kirchen- und Ortspatronin, der am 26. Juli ist, in besonderer Weise gefeiert, stets am letzten Sonntag im Juli. Der diesjährige Festtag beginnt mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche „St. Anna“. Festprediger ist Jörg Rubeck, der Dekan des Dekanats Germersheim. Anschließend zieht die Prozession durch die Straßen (St.-Anna-Straße, Am Roppenbild, Rheinstraße). Zur Prozession wird die Mutter-Anna-Statue, die normalerweise in der Kirche ihren Platz hat, mitgetragen. Vor dem Kirchenportal folgt dann der Abschlusssegen. Die Kirchengemeinde bittet die Anlieger dieser Straßen zu diesem besonderen Ereignis wieder ihre Häuser zu beflaggen und für Blumenschmuck am Straßenrand zu sorgen. Die Anwohner des Prozessionsweges werden gebeten, für die Dauer des Gottesdienstes und der Prozession die Wegstrecke von parkenden Fahrzeugen freizuhalten. Im Anschluss an den Schlusssegen lädt der Gemeindeausschuss „St. Anna“ zu einem gemeinsamen Mittagessen im Bürgerhof ein. Traditionell werden wieder Fläschknepp mit Meerrettich, Bratwurst sowie Waffeln angeboten.