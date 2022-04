Am Donnerstag, 14. April, hat die Polizei gegen 20.50 Uhr auf der L555 zwischen Maximiliansau und Hagenbach den Verkehr kontrolliert. Bei einem 58-jährigen Franzosen konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest auf freiwilliger Basis ergab 1,05 Promille. Anschließend wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel nach Überprüfung der Fahrtüchtigkeit an dessen nüchterne Beifahrerin übergeben. Auf der Dienststelle ergab ein Alkoholtest 0,52 Promille, weshalb dem Fahrzeugführer nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro droht. Zudem stehen noch ein Monat Fahrverbot in Deutschland sowie zwei Punkte in Flensburg im Raum, berichtet die Polizei.