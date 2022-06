Die vergangene Lesung von Jeannine Meighörner in den Räumen des Kunstvereins Germersheim erbrachte eine Spende von 500 Euro für die Umwelt- und Tierhilfe „Terra Mater“. Clara, die Heldin in Meighörners neuem Buch, ist ein Nashorn. Da lag es nahe, den Erlös der Lesung der Hilfe von Tieren in der Ukraine zukommen zu lassen. Viele Menschen in der Ukraine haben alles verloren, ihre Tiere sind ihnen jetzt eine große Stütze. Die Erlöse des Abends wurden von der Autorin und dem Veranstalter, der UniBuchhandlung Hilbert auf 500 Euro aufgestockt.