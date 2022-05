Die Verbandsgemeinde plant anlässlich ihres 50. Geburtstags keinen großen Festakt, sondern mehrere kleinere Veranstaltungen, Aktionen und Projekte. „Wir beschränken uns auf Vorhaben, die schnell organisierbar sind und die an die aktuelle Corona-Lage angepasst werden können“, erläuterte Bürgermeister Karl Dieter Wünstel das Jahreskonzept.

Eher innerhalb der Verwaltung angesiedelt ist das Überarbeiten des Außenauftrittes der Verbandsgemeinde, es soll ein neues „Corporate Design“ entwickelt werden. Auf der Jubiläumsliste stehen Aktionstage, Tage der offenen Tür oder auch das Eröffnen und Einweihen von bald fertiggestellten Projekten.

Im Mai soll die IGS-Sporthalle eröffnet werden, eingeweiht werden soll auch die naturnahe Fläche beim Rathaus. Im sportlichen Bereich sind eine Teilnahme am „Stadtradeln“ vorgesehen und der Tour-Ginko-Fußball-Cup Anfang Juli, dabei werden Spenden für krebskranke Kinder gesammelt. Außerdem „werden wir zu einem öffentlichen, gemeinschaftlichen Lauf-Event einladen, dem VG-Lauf am 1. Oktober“, so Wünstel. Dabei stand zum Beispiel der BASF-Cup Pate, bei dem die Verwaltung in den letzten Jahren teilgenommen hat.

Tag der offenen Tür in der Kläranlage

Tage der offenen Tür sind in der Verwaltung sowie als Wasser- und Abwassertag in der Zentralen Kläranlage geplant. Weiter nimmt die Verbandsgemeinde mit ihrem Rathaus in der Unteren Buchstraße am „Tag des offenen Denkmals“ teil, denn bis dahin soll das Gebäude als Denkmal unter Schutz gestellt sein. Der Prozess laufe laut Wünstel gerade.

Ein Fotowettbewerb mit Motiven aus den vier Ortsgemeinden wurde bereits im Frühjahr gestartet, im Herbst soll es ein Kürbisschnitzen für Kinder geben. Weitere Aktionen sind laut Wünstel denkbar oder bereits im Entstehen.