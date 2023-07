Am Sonntag feierte Europas größtes Drogerieunternehmen in der Messe Karlsruhe ein Jubiläumsfest mit rund 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Peter Maffay und Judith Williams kamen auf Stippvisite vorbei und sorgen für kleine Menschenaufläufe. Und mit dem Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz hatten die wenigsten Gäste gerechnet. Worum es in seinem Redebeitrag ging und wie die Stimmung auf dem Fest war, lesen Sie HIER.