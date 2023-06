Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 1000 bekennende Protestanten gibt es in Lingenfeld. Seit 50 Jahren haben sie mit der Christuskirche in der Humboldtstraße eine Anlaufstelle, um ihren Glauben zu leben. Das Jubiläum wird am Samstag gefeiert.

Die Christuskirche, die am 27. Mai 1973 eingeweiht und in der am 31. Mai 1973 der erste Gottesdienst gefeiert wurde, sowie die 2009 angebauten Gemeinderäumen sind ein wahres Kleinod. Dabei war die