Das Mercedes-Benz Global Logistics Center im südpfälzischen Germersheim lädt für Samstag, 10. September, 19.30 Uhr, unter dem Motto „50 Jahre British Rock – Insel Grün“ zu einem Open-Air-Festival ein. Für das Musikevent öffnet das Global Logistics Center seine Werkstore. Tickets sind schon jetzt erhältlich.

„1972 erlangte die Insel Grün, auf der sich heute unser Werksgelände befindet, Bekanntheit über die Landesgrenzen hinaus. Als Treffpunkt der weltweiten Hippie-Szene und oft als „Deutsches Woodstock„ betitelt, ging das 2. British Rock Meeting in die Musikgeschichte ein. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Status Quo, Nazareth und Uriah Heep drei Rocklegenden präsentieren dürfen, die heute wie vor 50 Jahren ihr Publikum begeistern“, so Klaus Ziemsky, Standortleiter des Global Logistics Centers.

Die Fans können gleich drei legendären Rockbands entgegenfiebern, die schon 1972 die Fans auf der Insel Grün begeisterten:

Status Quo wurde in den 60er Jahren gegründet. In ihrer langen Bühnenkarriere produzierten sie unzählige Rockklassiker. Zu den größten Hits gehören „What You’re Proposing“, „Whatever You Want“, „Rockin“ All Over the World“ und „In the Army Now“.

Nazareth zählt zu den Pionieren des Hard Rock. Die 1968 gegründete Band schrieb Rockgeschichte und schaffte zugleich den Sprung in die Neuzeit. Tophits wie „Broken Down Angel“, „Dream On“, „This Flight Tonight“ und die Rockballade „Love Hurts“ stürmten die internationalen Charts.

Uriah Heep ist eine der großen Heavy Metal Bands, die diesem Musikstil Anfang der 1970er Jahre Leben einhauchten. Nach über 50 Jahren gehört Uriah Heep zu den wenigen Kult-Acts, die immer noch weltweit touren sowie regelmäßig neue Musik aufnehmen. Zu den bekanntesten Hits gehört „Lady in Black“.

Tickets

Tickets sind unter www.eventim.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen: www.mercedes-benz.de/british-rock