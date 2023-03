Der in Philippsburg-Rheinsheim wohnhafte Klaus N. wird seit Montag, 20. Februar vermisst. Das teilte die Kriminalpolizei Bruchsal am Montag mit. Klaus N. hatte einer ebenfalls in Rheinsheim wohnenden Freundin gegen 10.30 Uhr beim Abschied gesagt, er wolle nur kurz nach Hause und dann noch auf der Bank Geld holen. Verabredet war, dass er gegen 12.30 Uhr wieder bei ihr ist, um den dort vorbeiführenden Rosenmontagsumzug anzusehen, heißt es in der Meldung der Polizei.

Zuletzt wurde er von einem Bekannte gesehen, als er vermutlich zwischen 11 und 12 Uhr zu Fuß die Lindenstraße aus Richtung seiner Wohnung entlang kam und nach links in die Auwaldstraße in Richtung Huttenheimer Straße abbog. Unweit davon befindet sich der örtliche Bahnhof. Er hat kein Auto, ist also zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, so die Polizei weiter.

Der Vermisste ist 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank, hat sehr kurze helle Haare, beinahe Glatze, und einen Kinnbart. Über dem rechten Mundwinkel hat er eine Warze. Er trug zuletzt eine schwarze Brille, eine dunkelblaue Mütze und eine dunkelgrau-blaue Jacke. Vermutlich führt er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.