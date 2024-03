Bei einer Polizeikontrolle in der Königsstraße am Montagmittag stellten Polizisten fest, dass der 50-jährige Autofahrer das Auto hätte nicht führen dürfen. Denn er war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Sowohl gegen ihn als auch den Halter wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Vergisst man seinen Führerschein zuhause, so ist das eine Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld in Höhe von 10 Euro zur Folge hat. Das Fahren ohne Fahrerlaubnis hingegen ist eine Straftat, bei der unter anderem eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe drohen. Diese Strafen gelten auch für den Halter des Fahrzeugs.