Vermutlich weil eine brennende Kerze umstürzte, wurde ein Mann verletzt und es stand ein Zimmer in Flammen. Gegen 5.20 Uhr am Donnerstagmorgen wurde das Feuer in dem 1-Zimmer-Apartment in einem Hinterhaus in der Rheinstraße entdeckt. Auslöser hierfür war vermutlich eine umgefallene Kerze.

Durch das rasche Ausbreiten der Flammen musste laut Pressemitteilung der Polizei der 50-Jährige sein Zimmer ohne Löschversuche verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Zimmer bereits im Vollbrand. Durch das schnelle Einschreiten der Berufsfeuerwehr Karlsruhe sei das Feuer im Innen- und Außenbereich jedoch zügig gelöscht worden.

Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Insgesamt wurden fünf Personen dem Rettungsdienst vorgestellt, davon wurde der 50-jährige Zimmerinhaber mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht.