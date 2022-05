Rund 50 Gäste aus der französischen Partnergemeinde Vieillevigne sind von Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), bis Sonntag, 29. Mai, in Weingarten zu Gast. Sie werden am Donnerstag gegen 9 Uhr zum Frühstück erwartet. Um 17 Uhr ist ein Empfang am Rathaus, danach Grillen in der Arena geplant. Am Freitag steht morgens ein Besuch des Terra-Sigillata-Museums in Rheinzabern, abends gemütliches Beisammensein in den Familien oder im Arena-Pub auf dem Programm. Fahrten mit dem Römerschiff „Lusoria Rhenana“ hat der Freundeskreis für Samstag gebucht. Mit Live-Musik in der Weinstube „Postillion“ klingt der Tag aus. Am Sonntagmorgen, um 9 Uhr heißt es in der Arena Abschied nehmen.