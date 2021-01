Die Bevölkerungszahl der Verbandsgemeinde (VG) ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben. Zum Jahresende 2020 lebten 15.897 Personen aus 89 Nationen in der VG Rülzheim, teilt das Ordnungsamt mit.

49,7 Prozent der Bevölkerung sind männlich, 50,3 Prozent weiblich. Die größte Altersgruppe sind die 50 bis 59-Jährigen mit 2691 (17,4 Prozent). 119 Menschen sind zwischen 90 und 99 Jahre alt, zwei Bürgerinnen haben sogar die 100 überschritten. 15,4 Prozent der Bevölkerung sind evangelisch, 52,5 Prozent katholisch. Die größte Ortsgemeinde der VG ist Rülzheim mit 8541 Einwohnern (2019: 8538), gefolgt von Hördt mit 2727 (2681), Leimersheim mit 2688 (2794) und Kuhardt mit 1941 (1924).

Die größte Bevölkerungsgruppe mit einer ausländischen Nationalität kommt in Rülzheim aus Russland (187), gefolgt von Polen und Afghanistan (je 143). In Kuhardt kommen die meisten Ausländer aus Polen (26) und Italien (19), in Hördt aus Rumänien (37) und Polen (36), in Leimersheim leben 33 Polen und 23 Ungarn. Vergangenes Jahr wurden in der VG 17 Flüchtlinge neu aufgenommen. Insgesamt leben hier 81 Geflüchtete, darunter 29 Afghanen.

In Rülzheim stehen 81 Geburten 114 Sterbefälle gegenüber: Leimersheim 28/31, Kuhardt 12/17, in Hördt jeweils 22.

51 Trauungen wurden vergangenes Jahr in der VG vollzogen. Die beliebtesten Vornamen waren bei den Mädchen Mila und bei den Jungen Hannes und Leo mit jeweils drei. Je zweimal wurden Alexander, Anton, Ben, Ella, Emma, Felix, Julius, Lenhard, Maja, Maya, Samuel und Tim gewählt. Die ausgefallensten Vornamen bei den Mädchen waren unter anderem Anaya Aeri, Aulona Elizabeth, Edda Verdandi, Efe Latif, Eni Malu, Jouline Mailen, Liara Lou oder Phylicia-Seraphine und bei den Jungs Arvid Wotan, Dirok Xeyri, Fitz Winnie, Ianto Hannibal Louis, Malik Tiago oder Rasmus Amadeus.