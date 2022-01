Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins zur Förderung von Umweltbildung und römischer Geschichte wurde die Führungsmannschaft in ihren Ämtern bestätigt. Geschäftsführer Dieter Heim präsentierte einen Rückblick auf das vergangene Jahr. So konnte im Frühjahr der 50.000 Fahrgast begrüßt werden. Weiterer Höhepunkt waren sicherlich die Feierlichkeiten zum zehnten Jubiläum mit vielen Gästen und Aktionen rund um die heimische Umwelt und um das Römerschiff. Da 2022 wieder mit einer verstärkten Nachfrage zu rechnen ist, sucht der Verein weitere Unterstützung für den Fahrbetrieb und den Erhalt der Lusoria Rhenana. Interessierte Personen melden sich für weitere Informationen per E-Mail an: lusoria.rhenana@t-online.de.

Vorstand



Vorsitzender: Alexander Ott; 2. Vorsitzender und Schriftführer: Dr. Sascha Hofmann; Kassenwart: Harald Ahr; Beisitzer: Christoph Buttweiler und Dieter Heim.