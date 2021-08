Erhebliche Verletzungen erlitt ein 49 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag durch den Biss eines Polizeidiensthundes. Der Mann trug eine stark blutende Verletzung am Oberarm davon und musste unter Einsatz von Notarzt und Rettungsteam zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden, informiert die Polizei. Die Beamten waren gegen 15.30 Uhr wegen häuslicher Gewalt nach Grünwinkel gerufen worden. Der 49-Jährige hatte offenbar zuvor seine Frau bedroht. Als die eingesetzten Polizisten den unter Alkohol stehenden Mann festnehmen wollten, wehrte er sich heftig, worauf der Diensthund zur Durchsetzung der Maßnahme zum Einsatz kam.