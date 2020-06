Glück im Unglück hatte eine 49-jährige Frau, die auf ihrem Fußweg in der Obergasse einen dreistelligen Geldbetrag verloren hat. Eine 51-jährige Anwohnerin fand die Geldscheine vor ihrem Haus und verständigte die Polizei. Diese forderte via Pressemitteilung „den rechtmäßigen Eigentümer“ des Geldes auf, sich zu melden. Gefunden wurde das Geld am Samstag, 30. Mai. Am 1. Juni erzählte ein Bekannter der Eigentümerin des Geldes, dass in Steinweiler jemand Geld verloren hätte. Daraufhin rief sie bei der Wörther Polizei an und konnte „auf den Cent genau sagen, um wie viel Geld es sich handelte“, sagt Franz Heintz von der Polizei Wörth. Ob es einen Finderlohn gab, ist nicht bekannt.

Regeln des Fundrechts

Fundrecht und Finderlohn sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Ein verlorener Gegenstand über zehn Euro ist unverzüglich den Behörden zu übergeben. Bis 500 Euro darf der Finder eine Entlohnung in Höhe von fünf Prozent, vom Mehrwert drei Prozent einfordern. Sind es also 800 Euro, gibt es fünf Prozent von 500 und drei Prozent von 300. Meldet sich der rechtmäßige Eigentümer innerhalb von sechs Monaten nicht, hat der Finder Glück und ihm gehört das ganze Geld.