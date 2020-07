Eine 49-Jährige ist am Freitagabend am Büchenauer Baggersee von einem Mann sexuell belästigt worden. Der mit einer Camouflage-Hose und gleichartigem T-Shirt bekleidete Täter führte sexuelle Handlungen an sich durch. Als die Frau nach einem Badestopp im Bikini bekleidet ihre am Strand abgelegten Kleidungsstücke holen und weg wollte, wurde sie von ihm unsittlich mit den Händen an Brust und Hintern berührt.

Der Mann ist geschätzt 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß. Er hat sehr kurzes, blondes Haar und einen Dreitagebart. An der rechten Augenbraue hat er ein Piercing. Er trug schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen. Hinweise an 0721/666-5555.

Hinweis der Redaktion: In einer Fassung dieser Meldung vom 6. Juli hieß es, die Belästigte sei 16 Jahre alt. Diese Angabe basierte auf einer Mitteilung der Polizei. Die Polizei hat den Irrtum am 8. Juli in einer weiteren Mitteilung richtiggestellt.