850 Euro kamen jüngst durch den Verkauf der „Kuhardter Kerwedutt“ zusammen und sind für die Jugendarbeit im Ort gedacht. Damit wurde ein erfolgreiches Projekt von 2020 weitergeführt: Auch da war die Kerwe wegen der Pandemie ausgefallen und durch den Verkauf der Kerwedutt 300 Euro zusammen gekommen. Diesmal halfen 17 fleißge Helfer an insgesamt drei Abenden der Initiatorin Silke Bentz, die Tüten liebevoll zu verpacken. Schließlich konnten 475 Kerwedutte angeboten werden.

Vor der „Kleinen Kerwe“ waren schon 200 bestellt, die restlichen wurden mit kreativen Aktionen über das Wochenende an die Frau und den Mann gebracht. Zum Beispiel wurden sie am Samstag auch beim Brezelbäcker und in der Ortsmitte angeboten.

Derzeit läuft von Kuhardt@home noch der Mal-/Foto-/Kreativwettbewerb bis einschließlich Oktober 2021. Danach wird ausgewertet und die Kuhardter dürfen sich Mitte Dezember auf den Kuhardt-Kalender, das memory-Spiel und das Puzzle freuen.