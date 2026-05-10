Geschwindigkeitskontrollen gab es an verschiedenen Stellen im Landkreis. Am Freitag waren Knittelsheim und Bellheim an der Reihe. In der Tempo-30-Zone wurden in Knittelsheim fünf Geschwindigkeitsverstöße mit Höchstgeschwindigkeit von 46 km/h festgestellt, in Bellheim neun Verstöße mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Am Samstag gab es von 10.30 Uhr bis 11.40 Uhr sowie von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 549 von Kandel in Richtung Rheinzabern. Hierbei wurden 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, davon 20 Verstöße am Vormittag und 13 Verstöße am frühen Abend. Den höchsten Messwert erreichte ein Verkehrsteilnehmer mit 83 „Sachen“ bei erlaubten 50 Stundenkilometern. rhp