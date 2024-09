Am Dienstagabend hat die Polizei einen Rollerfahrer in der Straße „Im Breiten Pfuhl“ in Schwegenheim kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 46-jährige Fahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet.