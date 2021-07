Donnerstagnacht ist es in der Theodor-Heuss-Straße in Germersheim zu einer Bluttat gekommen. Ein 57-Jähriger soll versucht haben seine 46-jährige Frau mit einem Messer zu töten. Auch ein Passant wurde verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft stehen am Beginn der Ermittlungen. Die Frau ist notoperiert.

Gegen 22.50 Uhr am Donnerstag hat es einen größeren Menschenauflauf auf der Theodor-Heuss-Straße gegeben. Mehrere Zeugen haben die Bluttat gesehen. Eine 46-jährige Frau soll von ihrem Ehemann schon länger getrennt gelebt haben. Ein Streit ist eskaliert und der 57-Jährige hat mehrmals mit einem Messer auf seine Frau eingestochen, sagt die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf RHEINPFALZ-Anfrage. Ein Passant habe dies gesehen und sei dazwischen gegangen. Dabei sei er durch eine Schnittverletzung ebenfalls verletzt worden. Die 46-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft zufolge sehr schwer verletzt und in einem Krankenhaus notoperiert. Auch der helfende Passant sei in einem Krankenhaus behandelt worden.

Der 57-jährige mutmaßliche Täter hat sich nach Angaben der Landauer Oberstaatsanwältin vom Tatort entfernt, sei aber kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen worden. Im Laufe des Freitags werde er dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft stehen noch am Anfang. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.