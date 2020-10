Drei von sechs neuen Fahrzeugen für das Pflegeteam der Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim wurden von Pfarrer Rogers Biriija vom St. Johannes Baptist in Altenberge (Bistum Münster) gesegnet und in Dienst gestellt. Der Fuhrpark besteht damit aus 47 Fahrzeugen.

Täglich waren bisher bereits 41 Fahrzeuge unterwegs, um über 600 kranke, pflege- und hilfebedürftige Menschen zu Hause zu besuchen und zu versorgen. Im Jahr 2019 legten die Schwestern der Sozialstation dabei für rund 145.000 Besuche mehr als 440.000 Kilometer zurück. „Die Sozialstation leistet einen sehr wichtigen Beitrag für pflegebedürftige Menschen in den drei Verbandsgemeinden“, so der Vorsitzende der Sozialstation, Verbandsbürgermeister Matthias Schardt. Deshalb sei man froh, dass der Fuhrpark weiter ausgebaut werden konnte. „Die Nächstenliebe steht bei der Arbeit unseres Teams im Mittelpunkt.“ Father Rogers, der derzeit seinen Urlaub in der Pfarrei Mariä Heimsuchung in Rheinzabern verbringt, wünschte bei der Segnung allen Fahrerinnen dieser Autos allzeit eine gute und sichere Fahrt. „In Gottes Segen sind alle hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und die Schwestern und Mitarbeitenden der Sozialstation miteingeschlossen.“

Werben für Spendenprojekte

Rogers arbeitet in seinem Heimatland Uganda und hat an der Universität Kassel Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Management studiert. Anschließend promovierte er und wurde für seinen außergewöhnlichen Einsatz in Uganda mit dem höchsten Orden seines Heimatlandes ausgezeichnet. Seit 2006 unterstützt er in der Gemeinde Kooki im infrastrukturell schwachen Westen Ugandas den Bau eines Krankenhauses, einer Schule und eines Pilgerzentrums. Seinen Urlaub nutzt er regelmäßig, um seine Projekte vorzustellen und die Menschen für Unterstützung zu sensibilisieren. Sein neuestes Projekt beinhaltet den Aufbau einer Pflegeschule, in der junge Menschen zu Krankenschwestern und Krankenpflegern ausgebildet werden. Die Einweihung soll im Januar 2021 stattfinden. Die Finanzierung des Projekts erfolgt ausschließlich über Spendengelder.