Nach vier Jahren gibt es wieder einen Rhein-Volkslauf. Die Stadt weist auf Verkehrsbeeinträchtigungen hin.

Nach vier Jahren Pause meldet sich die Volkslaufgruppe Maximiliansau mit dem 44. Rhein-Volkslauf zurück. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 13. Mai, am Vorabend von Christi Himmelfahrt, um 18.30 Uhr. Anmeldung, Startnummernausgabe und die Siegerehrung finden in der Tullahalle statt. Start und Ziel der Läufe ist in der Goldgrundstrasse, Nähe Cany-Barville-Strasse. Angeboten werden dieses Jahr zwei Distanzen, 5 Kilometer um 18.30 Uhr und fünf Minuten später, um 18.35 Uhr, gehen die 10-Kilometer-Läufer auf die Strecke. Die Teilnahme ist nicht an eine Vereinszugehörigkeit gebunden.

Anlässlich des 44. Rhein-Volkslaufs kommt es am Mittwoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Radwanderweg „Rheinaue“ zwischen der Rheinbrücke Maximiliansau und dem Wendepunkt vor Neuburg während der Laufveranstaltung eingeschränkt sein und die Benutzer werden zur Vorsicht aufgerufen. Am Mittwoch gilt in der Goldgrundstraße absolutes Halteverbot. Zudem wird der Einmündungsbereich Cany-Barville-Straße/Goldgrundstraße ab zirka 15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten nach Möglichkeit den Bereich zu umfahren.

Kontakt

Weitere Informationen, sowie der Link zur Anmeldung finden sich unter http://www.vlg-maximiliansau.de.