Bei Sonderkontrollen am Rhein hat die Wasserschutzpolizei Germersheim am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße festgestellt. In zwei Tagen prüften Einsatzkräfte Fischerei, Tier- und Naturschutz sowie die Sportbootschifffahrt. Insgesamt wurde 44 Mal kontrolliert: sowohl an Land als auch vom Wasser aus. Das Einsatzgebiet reichte auf dem Rhein von der französischen Grenze bis in den Altrhein bei Angelhof.

Dabei klärten die Beamten nach Angaben der Polizei auch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf. Außerdem wurden unter anderem Anzeigen wegen Fischwilderei, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Verstöße gegen das Tierschutzgesetz wurden nicht festgestellt. Weitere Kontrollen in der Region sind geplant.