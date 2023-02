[Aktualisierung 14.40 Uhr] Zu einem schweren Unfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einer Autofahrerin kam es am Montagmittag gegen 12.15 Uhr. Dabei wurde die 44-jährige E-Scooter Fahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Nach Angaben der Polizei fuhren beide Verkehrsteilnehmer in der Klosterstraße, aber in entgegengesetzten Richtungen. Die 60-jährige Autofahrerin kam aus Richtung Fronte Karl/Ludwigsring und bog nach links in die Marktstraße ein. Dabei übersah sie die auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung fahrende 44-Jährige.