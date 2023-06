Eine auffällig fahrende Radfahrerin auf einem Kinderfahrrad sichteten Polizisten in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Zeppelinstraße. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle der 44-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass diese sowohl alkoholisiert als auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Kinderfahrrad hatte sie am Vortag auf einem Flohmarkt für ihre Tochter gekauft.