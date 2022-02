Seit etwa sieben Wochen macht sich ein kleiner Teil der Bevölkerung des Kreises auf und nimmt montags oder sonntags aus den unterschiedlichsten Gründen an coronakritischen Veranstaltungen teil. Nicht alle halten sich dabei an geltende Verordnungen, Regeln und Auflagen. Deshalb hat die Polizei einige wenige Teilnehmer angezeigt – 44 Anzeigen sind das aktuell. Zwei Anzeigen aus dem Bereich der Polizeiinspektion in Wörth und 42 im nördlichen Landkreis. Drei der 44 Verfahren wurden nach Angaben der Kreisverwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ eingestellt. „Ein Teil der übrigen 41 Anzeige ist bereits im Anhörungsverfahren“, teilt die Pressestelle des Kreises weiter mit. Im Anschluss darauf folge der Bußgeldbescheid. Die vom Kreis festgelegten Bußgeldhöhen liegen der Verwaltung zufolge „bei 200 Euro für Verstöße gegen die Maskenpflicht und 300 Euro bei Teilnahme an Versammlungen, die entsprechend der Allgemeinverfügung des Kreises untersagt waren“. Der grundsätzlich mögliche Bußgeldrahmen liege in diesen Fällen bei bis zu 500 Euro.