Ein verdächtiges Auto auf dem Parkplatz am Bootshaus wurde der Polizei am Sonntagnachmittag, 17.15 Uhr, gemeldet. Bei der Anfahrt eines Streifenwagens kam den Polizisten der Wagen entgegen. Nach kurzer Verfolgung wurde der Fahrer, ein 43-jähriger Mann aus Germersheim, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Trotz des Grads seiner Alkoholisierung merkte man dies dem Mann kaum an, heißt es im Polizeibericht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet, nicht zuletzt auch deswegen, da er sich gegen die Polizisten bei der Blutentnahme zur Wehr setzte. Die Polizisten und der 43-Jährige blieben hierbei unverletzt.